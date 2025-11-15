إعلان

تسببت في شلل مروري.. انقلاب تريلا على الطريق الزراعي بالمنوفية

كتب : مصراوي

08:32 م 15/11/2025

انقلاب تريلا على الطريق الزراعي بالمنوفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

المنوفية- أحمد الباهي:

انقلبت سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مساء اليوم السبت، على الطريق الزراعي بنطاق مركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، وبدورهم أبلغ قائدو المركبات الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

شهود عيان كشفوا لـ"مصراوي"، أن السيارة كانت مسرعة وأمسك قائدها المكابح بشكل مفاجئ لتفادي مركبة آخرى، وذلك بالقرب من مزلقان جنزور ببركة السبع، وفور وقوع الحادث وصل رجال الشرطة والمرور، وبدأت أعمال إزاحة السيارة عن حرم الطريق، بعدما تسببت في شلل مروري كبير.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انقلاب تريلا حادث سير المنوفية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
العظمى بالقاهرة 25 درجة.. الأرصاد: غدًا طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا
أكبر انخفاض منذ 3 سنوات.. 10 سيارات مستعملة واعتمادية تبدأ من 130 ألفا