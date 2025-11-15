تسببت في شلل مروري.. انقلاب تريلا على الطريق الزراعي بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

انقلبت سيارة نقل ثقيل "تريلا"، مساء اليوم السبت، على الطريق الزراعي بنطاق مركز بركة السبع التابع لمحافظة المنوفية، وبدورهم أبلغ قائدو المركبات الجهات المعنية لسرعة اتخاذ اللازم.

شهود عيان كشفوا لـ"مصراوي"، أن السيارة كانت مسرعة وأمسك قائدها المكابح بشكل مفاجئ لتفادي مركبة آخرى، وذلك بالقرب من مزلقان جنزور ببركة السبع، وفور وقوع الحادث وصل رجال الشرطة والمرور، وبدأت أعمال إزاحة السيارة عن حرم الطريق، بعدما تسببت في شلل مروري كبير.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.