سوهاج- عمار عبدالواحد:

ترأس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحة العظام، لجنة المناقشة والإشراف على رسالة دكتوراه تُعد من الأبحاث المتقدمة في مجال جراحة العظام وتقنيات ترميم الأنسجة حول الكاحل، والخاصة بالطبيب أحمد فيصل إسماعيل محمود مدرس مساعد جراحة العظام بكلية الطب، وبحضور الأساتذة لجنة الإشراف والمناقشة ولفيف من الأطباء بقسم جراحة العظام بالمركز الدولي للمؤتمرات بمقر الجامعة الجديد.

وجاءت الرسالة بعنوان“دراسة مقارنة بين السديلة الربلية المعدلة والسديلة الفخذية الأمامية الوحشية لتغطية الأنسجة المفتقدة حول الكاحل”والتي تناولت مقارنة علمية بين أحدث التقنيات الجراحية المستخدمة في ترميم الأنسجة الرخوة، بهدف تحسين النتائج العلاجية للمرضى الذين يعانون من فقدان الأنسجة في منطقة الكاحل.

وخلال المناقشة أشاد النعماني بالجهد البحثي المبذول بالرسالة، موضحا أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأبحاث الجراحية المتقدمة لما لها من تأثير مباشر على تطوير الخدمة الصحية، حيث تعد الرسالة إضافة علمية مهمة في مجال جراحات العظام والترميم، ومؤكدًا استمرار دعم الجامعة للباحثين وتشجيعهم على تقديم دراسات تخدم احتياجات المرضى والمجتمع.

وقال النعماني أن الرسالة تناولت عددًا من الحالات التي تم إجراء العمليات الخاصة بها داخل وحدة الجراحات الميكروسكوبية بمستشفيات سوهاج الجامعية، والتي تُعد من الوحدات المتميزة في هذا المجال وتقدم خدمات جراحية دقيقة على أعلى مستوى، مؤكدًا أن مثل هذه الدراسات تعزز من قدرات الكوادر الطبية وتساهم في رفع كفاءة الأداء داخل المستشفيات الجامعية

وأعرب الدكتور محمود صديق عبد النبي نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث، مناقشاً خارجياً عن سعادته بتواجده داخل جامعة سوهاج، مؤكدًا أنها تُعد أحد الصروح العلمية المتميزة في مصر بما تمتلكه من إمكانيات فعلية ودعم واضح للبحث العلمي، وما تشهده الجامعة من تطور ملحوظ في الخدمات التعليمية والطبية.

وأوضح الدكتور الشاذلي صالح موسي رئيس قسم العظام، أن لجنة الإشراف ضمت كلاً من الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحة العظام، والدكتور أحمد إبراهيم الدسوقي أستاذ جراحة العظام بطب سوهاج، والدكتور ياسر عثمان أستاذ مساعد جراحة العظام بطب سوهاج، كما تكونت لجنة المناقشة من الدكتور حسان النعماني "عن المشرفين"، الدكتور محمود صديق حسن عبدالنبي نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون الدراسات العليا والبحوث مناقشًا خارجيًا، الدكتور الشاذلي صالح موسى أستاذ ورئيس قسم جراحة العظام مناقشًا داخلياً.