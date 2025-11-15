جنايات بنها تصدر أحكامًا بالإعدام والمؤبد لقتلة سيدة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقاً لعامل وسائق بعد موافقة مفتي الجمهورية، لارتكابهما جريمة قتل سيدة عمدًا، بينما قضت بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين آخرين بينهم عاملان بالأجر وربة منزل، وذلك في قضية قتل سيدة داخل نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وسرقة مصوغاتها ومبالغ مالية

صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين بريرى، وأمانة سر مينا عوض.

بدأت القضية عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: أحمد ط.م.ي (26 سنة، عامل بالأجر اليومي) المقيم بأرض النبراوي - مركز الخانكة، وسالي م.ب.م (25 سنة، ربة منزل)، ومحمد م.ط.أ.ا (21 سنة، عامل بالأجر اليومي)، وعمرو ح.م.م (36 سنة، سائق)، وآخر (21 سنة، عامل بالأجر اليومي) إلى محكمة الجنايات، في القضية رقم 913/2024 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 54 لسنة 2025 كلي شمال بنها.

وأكد أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا في 15 أكتوبر 2024، بدائرة مركز الخانكة، جريمة قتل زهرة العلا محمد محمد عمدًا مع سبق الإصرار، حيث عقدوا النية وعزموا على قتلها.

وأضاف أن المتهمين الثالث والرابع والخامس قاموا بطرح المجني عليها أرضًا، وشلوا حركتها، ثم لف الثالث حول عنقها قطعة من القماش (إيشارب) خاص بها وضغط عليها، فيما انقض الخامس عليها بنفس الإيشارب، ما أدى إلى وفاتها، وهو ما أكده تقرير الصفة التشريحية.

وأشار أمر الإحالة إلى أن جريمة القتل ارتكبت لتسهيل ارتكاب جريمة السرقة، حيث سرق المتهمون من مسكن المجني عليها مصاغًا ذهبيًا، مبلغًا نقديًا، هاتفًا محمولًا، ومواد غذائية، بالإضافة إلى حيازة أداة (إيشارب غطاء رأس) كانت مخصصة للاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.