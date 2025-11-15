بالصور- تحرير 100 مخالفة تموينية لضبط الأسواق وتحسين جودة الخبز المدعم

من "المكنسة" إلى "الحسوم".. تعرف على جدول نوات الإسكندرية الشتوي (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت محافظة القليوبية نشاطًا موسعًا في الحملات الرقابية والتموينية، تنفيذاً لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، بضرورة تكثيف المتابعات الميدانية لضبط الأسواق وصون حقوق المواطنين، مع التأكيد على توفير السلع الأساسية بالجودة والأسعار المناسبة.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي ملف الرقابة التموينية أهمية خاصة لضمان استقرار الأسواق وتحقيق الانضباط في تداول السلع والخدمات.

وفي هذا الإطار، قاد الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، حملات مفاجئة شملت عشر دوائر إدارية بالمحافظة، أسفرت عن تحرير 100 مخالفة تموينية متنوعة، شملت:

إنتاج خبز ناقص الوزن وعدم الالتزام بالمواصفات القياسية.

التصرف في حصص تموينية من السكر والزيت.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية.

تحرير 7 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في بعض المحال التجارية.

وتضمنت الجهود جولة تفقدية بعدد من مطاحن الدقيق التابعة لإدارة الخانكة، ومنها: الرضوان – المصرية – العبور – الشماشرجي – الأصيل، لمراجعة جودة الدقيق المنتج ومدى مطابقته للمواصفات المقررة للخبز المدعم، مع التشديد على الرقابة بمستودعات البوتاجاز والأنشطة التجارية بمدينة القناطر الخيرية.

وفي نطاق دائرة القناطر الخيرية، شُنّت حملة مكبرة لمتابعة التزام الأنشطة التجارية ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز بالقوانين التموينية، وأسفرت عن تحرير عدد من المحاضر أبرزها:

محضر ضد مركز تعبئة مواد غذائية بقرية أجهور الصغرى لحيازته 1000 كجم سكر دون بيانات إنتاج أو صلاحية.

محضر ضد صاحب محل حبوب وأعلاف لحيازته 150 شيكارة أرز وزن 25 كجم دون تدوين تاريخ الصلاحية.

محضر ضد موزع أسطوانات بوتاجاز تجارية لبيعه الأسطوانة بسعر يزيد 20 جنيهاً عن السعر الرسمي.

تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بعدد من الأنشطة التجارية بينها مخبز سياحي وسوبرماركت ومحل عطارة.

وتواصل مديرية التموين جهودها اليومية لضمان توافر السلع للمواطنين بجودة مناسبة والحد من أي تجاوزات قد تضر بالصالح العام.