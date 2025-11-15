وفد من الكنيسة الروسية في زيارة لدير سانت كاترين بجنوب سيناء (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرى وفد من الكنيسة الروسية زيارة لدير سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، اليوم السبت، لتقديم التهنئة للمطران سيميون، رئيس أساقفة سيناء ورئيس دير سانت كاترين، بمناسبة توليه منصبه الجديد.

وقال توني كازامياس، مستشار مطران دير سانت كاترين، إن الوفد المبعوث من قبل باتريارك موسكو ضم عددًا من الرهبان والراهبات، لتهنئة المطران سيميون بعد انتخابه خلفًا للمطران السابق الذي استمر في منصبه لمدة 52 عامًا.

وأضاف توني كازامياس، أن الوفد قام بجولة تفقدية داخل الدير للتعرف على معالمه السياحية، ومنها: متحف الكنوز الأثرية، الكنيسة الكبرى، شجرة العليقة، المكتبة التي تضم مجموعة نادرة من المخطوطات، بير موسى، والمسجد الفاطمي. كما تجولوا في حديقة الدير للاطلاع على الأنشطة المختلفة التي تقوم بها إدارة الدير لتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأكد المستشار أن الوفد أشاد بالروحانيات وقدسية دير سانت كاترين، كما أثنوا على المعالم السياحية التي تعكس التسامح الديني من خلال وجود كنيسة ومسجد داخل الدير. كما جرى تبادل الهدايا التذكارية الرمزية بين الوفد والمطران سيميون.

من جانبه، أشار مبروك الغمريني، رئيس مدينة سانت كاترين، إلى أن المدينة تشهد إقبالًا سياحيًا كبيرًا منذ بداية الموسم الشتوي، لزيارة المناطق السياحية الدينية والأثرية، وممارسة السياحة البيئية من خلال التجول في الوديان الجبلية وصعود جبل موسى لمشاهدة شروق وغروب الشمس، واستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تتميز بها المنطقة في فصل الشتاء.

وأوضح "الغمريني" أن السياحة الداخلية تشهد إقبالًا كبيرًا خلال العطلات الأسبوعية، حيث يفضل الشباب المصري القيام بمغامرات داخل الوديان وسط الجبال الشاهقة والاستمتاع بالأجواء الطبيعية الفريدة.