انقلاب أتوبيس رحلات بالطريق الصحراوي الغربي في إسنا جنوب الأقصر

الأقصر - محمد محروس:

شهد مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر منذ قليل، حادث انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الصحراوي الغربي، وسارعت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ.

وتعود التفاصيل إلى تلقي غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا إخطارًا يفيد بانقلاب الأتوبيس على الطريق الصحراوي الغربي بين مدخل إسنا وقرية القرايا.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع الموقف واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وجاري حصر المصابين ونقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية، فيما تم الدفع بقوات المرور لرفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق.

وتتابع الجهات المختصة التحقيقات للوقوف على أسباب وقوع الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.