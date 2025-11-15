بقناع سبايدر مان.. وصول الطفل ياسين إلى المحكمة لحضور جلسة الاستئناف

البحيرة - أحمد نصرة:

وصل الطفل ياسين إلى مقر محكمة مستأنف جنايات دمنهور اليوم السبت، بصحبة والدته، مرتديًا قناع سبايدر مان.

وتعقد الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات مستأنف دمنهور، بمقرها بمحكمة إيتاي البارود، جلسة الاستئناف في قضية هتك عرض الطفل ياسين داخل مدرسة خاصة، والمتهم فيها ص. ك، المراقب المالي بالمدرسة.

ومن المقرر أن تستمع هيئة المحكمة اليوم إلى مرافعات الدفاع من طرفي القضية.

ويواجه المتهم ص. ك، 79 عامًا، تهمة هتك عرض الطفل ياسين، البالغ من العمر 5 أعوام، داخل دورة مياه المدرسة أثناء اليوم الدراسي، في القضية رقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور.