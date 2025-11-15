بالصور.. الكفن يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتين في كفر الشيخ

مصدر عن حادث الأقصر: الأتوبيس يقل طلابًا ضمن اليونيسيف وقصور الثقافة (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت قرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس في كفر الشيخ، جلسة صلح كبرى لإنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أبو زيد وأبو ناصر نتيجة جريمة قتل، وذلك برعاية مديرية أمن كفر الشيخ وبتوجيهات مشددة من اللواء إيهاب عطية مدير الأمن، وبحضور قيادات أمنية وشعبية، وجمع غفير من الأهالي.

جاءت الجلسة عبر لجنة عرفية ضمت كل من:

- مبارك أبو جماع الربيعي من قبيلة الربايع، عرب المنصورية بمحافظة الجيزة، رئيس لجنة التحكيم العرفي وعضو القبائل والعائلات بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة.

- دياب أبو طالب القذافي ومنصور عبد العزيز الغول، أمين القبائل والعائلات بحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الجيزة.

- فرج سعد مهدي ممد، قبيلة أولاد سليمان بالمنصورية محافظة الجيزة.

- مسعود محمد خليفة الربيعي، عودة أبو جماع الربيعي، ومحمود فرحات أبو إسماعيل، أمين سر اللجنة من الغطاطي بمحافظة الجيزة.

وفي اللحظة الفاصلة خلال جلسة الصلح، حمل أحد شباب عائلة أبو زيد الكفن، وقدمّه إلى شقيق ضحية الطرف الآخر، إسلام محمد السيد أبوناصر، في العقد الثالث من العمر، الذي لقي مصرعه متأثرًا بإصابته خلال مشاجرة بين أفراد العائلتين.

وشهدت الجلسة حالة من الود والتقارب بين الطرفين، حيث قبلت العائلتان الصلح وتعانق ذوو الضحيتين وسط أجواء اتسمت بالإنسانية وعلو صوت العقل، تحت إشراف لجنة تحكيم تضم كبار العائلات والقبائل.