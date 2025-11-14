إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص بحاجز خرساني على طريق السخنة

السويس- حسام الدين أحمد:

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني بطريق "السخنة-السويس"، ونقل رجال الإسعاف المصابين إلى مجمع السويس الطبي.

وكانت الأجهزة المعنية في السويس تلقت بلاغ يفيد بالحادث، ووجه الدكتور مينا فوزي مدير مرفق الإسعاف 6 سيارات من نقاط التمركز إلى موقع الحادث.

وأفادت المعاينة، بأن سبب الحادث انحراف عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى الاصطدام بالحاجز الخرساني أمام احدي القري السياحية بالكيلو 30 اتجاه السخنة، ورفعت إدارة المرور آثار الحادث، وجرى تحرير محضر بالواقعة.