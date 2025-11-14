بحضور نقيب المهندسين.. عزاء مهندس الإسكندرية ضحية صديقه -فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أقيم عزاء المهندس عبد الله الحمصاني، الذي قتل رميًا بـ 7 رصاصات على يد صديقه في الشارع بمنطقة الموقف الجديد بحي غرب، مساء اليوم الجمعة، بمنطقة الشاطبي وسط الإسكندرية.

حضر العزاء الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية، وأسرة وزملاء وأصدقاء المهندس الراحل، فيما تواجدت في قاعة عزاء السيدات والدته وزوجته وطفليه.

كان عشرات من المواطنين قد شيعوا جنازة المهندس عبد الله، عقب صلاة الجمعة، من مسجد العمري بمنطقة كرموز إلى مثواه الأخير ليواري الثرى بمدافن أسرته بالعامود.

وأمرت نيابة كرموز بإشراف المستشار محمد خليل، المحامي العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية، والمستشار محمد غازي، مدير النيابة، حبس المتهم بقتل المهندس عبد الله 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد.

والبداية عندما تلقى قسم شرطة كرموز بلاغًا بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بمنطقة الموقف الجديد، وانتقل ضباط وحدة مباحث القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص حدوث مشاجرة بين المهندس عبد الله أحمد الحمصاني، حاصل على بكالوريوس هندسة، ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات وآخر، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه محدثاً إصابته التي أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه حاصل على بكالوريوس هندسة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة، يعاني من أمراض نفسية وسبق إيداعه بأحد المصحات النفسية")، وعثر بحوزته على السلاح المستخدم في الجريمة.

وتبين أن علاقة صداقة تربط الجاني بالمجني عليه منذ فترة الدراسة، واعترف بإرتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقام المجني عليه بشكايته لوالده الذي قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بالاستعلام الأمني عن السيارة المستخدمة في الحادث، وصرحت بدفن الجثمان بعد انتهاء الطب الشرعي، وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

اقرأ أيضا:

بـ 7 رصاصات.. تفاصيل مقتل مهندس كيمياء نووية فى الإسكندرية

القبض على المتهم بقتل مهندس كيمياء نووية رميًا بالرصاص في الإسكندرية