جنوب سيناء - رضا السيد:

انطلقت بطولة السباحة للتفوق الرياضي للمراحل التعليمية المختلفة، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، على حمام السباحة بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة نحو 1000 سباح وسباحة.

وشهد فعاليات انطلاق البطولة عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة. وتم تكريم الطلاب الحاصلين على المراكز الأولى في فئتي البنين والبنات بالميداليات وشهادات التقدير.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم أن السباحة تعد من الرياضات الشاملة التي تعمل على تنشيط مختلف عضلات الجسم، وتحسين اللياقة البدنية، وزيادة القدرة على التحمل، فضلاً عن تعزيز صحة القلب والرئتين وتحسين الدورة الدموية، ما ينعكس إيجابياً على تركيز الطلاب ومستوى نشاطهم داخل الفصول الدراسية.

ووجّه وكيل الوزارة الشكر لإدارة مجمع السباحة على حسن الاستقبال، كما أشاد بجهود فريق التربية الرياضية من الموجهين والمعلمين على التنظيم المتميز.

وفي ختام البطولة، قامت إدارة مدرسة سان جوزيف واللجنة المنظمة بتكريم وكيل الوزارة، ومدير مديرية الشباب والرياضة، ومدير إدارة شرم الشيخ التعليمية، ومديرة المدرسة، والموجه العام للتربية الرياضية، وموجه إدارة شرم الشيخ للتربية الرياضية، بمنحهم دروع التميز والإبداع.