مصرع 2 وإصابة 12 في انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

المنيا - جمال محمد:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 آخرون، اليوم، في انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي شمالي محافظة المنيا، بالقرب من محور سمالوط.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بالحادث، ودفعت على الفور بسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ لنقل الضحايا.

أسفر الحادث عن مصرع كل من محمود رفعت علي، 27 عامًا، وخالد جمال عبد الله، 19 عامًا، وكلاهما مقيم بمحافظة أسيوط.

بينما قائمة المصابين شملت 12 شخصًا: أحمد محمد دسوقي 36 سنة، مصطفى جمال أبو زيد، 25 سنة، أحمد محمد عبد الناصر 22 سنة، أحمد محمد صابر 22 سنة، حسن عرفة محمد 38 سنة، عبد الرحمن ضاحي جلال 26 سنة، محمود علي محروس 40 سنة، محمد رمضان عبد الرحمن 28 سنة، محمد أحمد مصطفى، 36 سنة، محمد زكي أحمد 35 سنة، و2 آخرين مجهولي الهوية، جرى نقلهم جميعًا مع الجثتين إلى مستشفى سمالوط التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تم التحفظ على السيارة وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وكشف ملابسات الحادث.