قتلها خنقًا بعد تعهد بحمايتها.. أسرة "سامية" تروي مأساتها بالمنوفية

المنوفية - أحمد الباهي:

لقيت سيدة تدعى "سامية. ع" مصرعها خنقًا على يد زوجها داخل منزلها بقرية كفر السنابسة بالمنوفية، بعد أيام قليلة من عودتها إلى منزل الزوجية بموجب تعهد وقّعه أمام الأهالي بعدم الاعتداء عليها مجددًا.

وروت والدة الضحية، في تصريحات لـ مصراوي، أن ابنتها كانت تعمل في المزارع منذ الفجر لمساعدة زوجها الذي كان يعمل بشكل متقطع، مضيفةً أن الخلافات بينهما كانت مستمرة بسبب اعتداءاته المتكررة عليها.

وأوضحت الأم أن سامية كانت قد تركت المنزل قبل أيام من الحادث بعد تعرضها لضرب مبرح، ولم تعد إلا بعد جلسة عرفية وقّع فيها الزوج على تعهد بعدم المساس بها مرة أخرى. وقالت الأم: "رجعت له علشان ولادها، قالت هعيش لبيتي، لكنه رجع ضربها وخنقها بإيده".

واكتُشفت الجريمة صباح الثلاثاء، عندما حاول الابن الصغير إيقاظ والدته للذهاب إلى العمل فلم تستجب، فاتصل بخالته التي اكتشفت وفاتها بعد أن وجدت شفتيها زرقاوين.

وقد تمكنت أجهزة الأمن من إلقاء القبض على الزوج الهارب، بينما أمرت النيابة العامة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وشيع أهالي القرية جثمان الضحية أمس الأربعاء وسط حالة من الحزن.