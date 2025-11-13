مصرع سيدتين وإصابة 3 آخرين في حادث مروع بأسيوط

شهد مركز ديروط بمحافظة أسيوط، اليوم الخميس، حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتوك توك بشارع بورسعيد عند مدخل نزلة ضاهر، أسفر عن مصرع سيدتين وإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط بوقوع الحادث ووجود وفيات ومصابين. على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص مصرع كل من "نوسة ع.ا" و"شادية أ.ع"، فيما أصيب كل من "ريمون ر.ف"، و"محمد ح.هـ"، و"محمد أ.ع".

جرى نقل الجثتين إلى مستشفى ديروط المركزي، والمصابين إلى مستشفى القوصية لتلقي العلاج اللازم، فيما حرر محضر بالواقعة وأُخطرَت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.