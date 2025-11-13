مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالمنيا

المنيا - جمال محمد:



لقي شاب مصرعه وأصيب آخر، اليوم الخميس، جراء حادث تصادم دراجتين بخاريتين على أحد الطرق الفرعية بمركز مغاغة محافظة المنيا.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، إخطاراً بوقوع حادث تصادم بين دراجتين، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة بكسور وكدمات متنوعة.



انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين مصرع "مصطفى محمود حسن" 16 سنة، مقيم بقرية طنبدى بمركز مغاغة وإصابة آخر.



جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى العدوة المركزي، ونقل المصاب إلى مستشفى المنيا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.