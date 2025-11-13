إجراء 1161 عملية جراحية بالمنيا واستقبال 136 ألف متردد خلال شهر أكتوبر

تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية الصحة عن جهود القطاع الصحي خلال شهر أكتوبر الماضي، في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية، وتحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين في جميع مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن القطاع الصحي بالمحافظة شهد خلال أكتوبر الماضي طفرة في مستوى الأداء وتكثيف الجهود الطبية داخل المستشفيات، سواء في العمليات الجراحية أو أقسام الاستقبال والطوارئ والعيادات التخصصية، مشيراً إلى أنه تم إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة (صغرى، ومتوسطة، وكبرى، وعمليات دقيقة)، بما يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية وجاهزية المستشفيات لتقديم خدمات متقدمة في مختلف التخصصات.

كما استقبلت أقسام الاستقبال والطوارئ 32,462 حالة، تم التعامل معها وتقديم الخدمات الطبية العاجلة لها على مدار الساعة، وشهدت العيادات التخصصية بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمنيا نشاطًا ملحوظًا خلال شهر أكتوبر، وبلغ إجمالي عدد المترددين 136,166 مترددًا على مختلف العيادات، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في مستوى الخدمات الطبية المقدمة. وتصدّرت عيادات الأطفال قائمة التخصصات الأكثر إقبالًا بعدد 22,377 مترددًا، تلتها عيادات الرمد بـ 17,263 مترددًا، ثم الباطنة بـ 16,109 مترددين، والجلدية بـ 15,438 مترددًا.

كما استمرت المستشفيات في تقديم خدمات نوعية ومتخصصة في عدد من المجالات الطبية، شملت عيادات النساء والتوليد بعدد 2,802 متردد، والأنف والأذن والحنجرة بـ 5,257 مترددًا، والحميات بـ 6,084 حالة، وتنظيم الأسرة بـ 3,600 متردد، إلى جانب تقديم خدمات صرف الألبان بمستشفى مصر الحرة لعدد 761 حالة، في إطار حرص المديرية على تلبية احتياجات المرضى وتوسيع مظلة الرعاية الصحية المتكاملة.