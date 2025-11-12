بالصور.. ضبط 2 طن لحوم ودواجن وأسماك فاسدة بالعبور

محافظ الأقصر يستقبل عددًا من المواطنين لحل مشكلاتهم وتلبية مطالبهم (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

ضبطت لجنة تابعة لمديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع مباحث التموين، كميات من مفروم الدواجن واللحوم المجمدة مجهولة المصدر، بالإضافة إلى أسماك سردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بلغ إجمالي وزنها نحو 2 طن، وذلك خلال حملات تفتيشية على الأسواق وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بمدينة العبور.

وجاءت الحملة تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، وتحت إشراف الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالمحافظة، وبمشاركة كل من الدكتور مجدي راضي، مدير إدارة الخانكة البيطرية، والدكتور أيمن هشام، والدكتور محمد رفعت.

وأكدت اللجنة استمرار حملاتها المكثفة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة المضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار المناسب.