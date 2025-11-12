إعلان

سقط في المصرف.. مصرع طفل وإصابة آخر بانقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

كتب : محمد الباريسي

06:50 م 12/11/2025

أرشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقى طفل مصرعه، وأصيب آخر، اليوم الأربعاء، في انقلاب جرار زراعي بمصرف زراعي في قرية اللواء صبيح التابعة لمركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوصول جثة ومصاب إلى مشرحة مستشفى الفرافرة المركزي نتيجة الحادث.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع الطفل مصطفى علاء فرغلي، 14 عامًا، وإصابة عمر صفوت فرغلي، 8 أعوام، بعد انقلاب الجرار داخل المصرف الزراعي.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل جثة الطفل المتوفى إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، فيما خضع الطفل المصاب للرعاية الطبية بقسم الطوارئ وإجراء الفحوصات اللازمة.

وجرى تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تباشر الوحدة المحلية لمركز الفرافرة بالتعاون مع معدات وحدة المرور استخراج الجرار الزراعي من المصرف الزراعي.

انقلاب جرار زراعي مصرع طفل وإصابة آخر بانقلاب جرار مدير أمن الوادي الجديد انقلاب جرار زراعي بالوادي الجديد

