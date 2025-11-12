إعلان

وفاة عامل سقط من فتحة أسانسير في مول شهير بالعاشر من رمضان

كتب : ياسمين عزت

02:38 م 12/11/2025

جثة - أرشيفية

الشرقية- ياسمين عزت:


شهدت المنطقة الصناعية الثانية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، واقعة مأساوية، حيث لقى أحد الأشخاص مصرعه إثر سقوطه داخل فتحة أسانسير بضائع بأحد المولات التجارية الشهيرة.


تلقى مدير أمن الشرقية اللواء عمرو رؤوف إخطارًا من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي، يفيد بوصول جثمان عبدالرحمن أحمد، 48 عامًا، مقيم بمدينة العاشر من رمضان، عقب سقوطه داخل أسانسير البضائع أثناء عمله بالمول.


وأفادت التحريات الأولية بأن الحادث وقع بشكل مفاجئ، حيث فقد المتوفى توازنه وسقط في الفتحة المخصصة للأسانسير، مما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.


نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية، كما كلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات اللازمة حول ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

المنطقة الصناعية وفاة عامل العاشر من رمضان

