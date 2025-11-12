الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:



أعلنت اللجان العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، الحصر العددي لأصوات الناخبين بكافة دوائر المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من عمليات الفرز في جميع اللجان الفرعية.

ويتنافس في انتخابات مجلس النواب بالإسكندرية 89 مرشحًا على 15 مقعدًا فرديًا إلى جانب 17 مقعدًا للقائمة، ليصل إجمالي عدد المقاعد المخصصة للإسكندرية لـ 32 مقعدًا.

ويتوزع المرشحون على 5 دوائر انتخابية في الإسكندرية وهي الدائرة الأولى "المنتزه" وتضم 4 مقاعد، و3 مقاعد للدائرة الثانية "الرمل"، ومقعدين بالدائرة الثالثة "سيدي جابر"، ومقعدين بالدائرة الرابعة "محرم بك، و4 مقاعد بالدائرة الخامسة "العامرية".

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات، أن هذه النتائج تمثل حصرًا أوليًا للأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ولا تُعد إعلانًا للنتيجة النهائية، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج الرسمية بعد المراجعة والفحص الكامل لمحاضر اللجان العامة والفرعية.

الدائرة الأولى

وأظهر الحصر العددي عن أعلى الأصوات بالدائرة الأولى "المنتزه" كالتالي "أشرف سردينة 58 ألفاً و9 أصوات، رمضان بطيئة 57 ألفاً و140 صوتاً، محمد حسين الحمامي 56 ألفاً و291 صوتاً، هشام إبراهيم على 36 ألفاً و260 صوتاً، عطا سليم 35 ألفاً و547 صوتاً".

الدائرة الثانية

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية "الرمل" الحصر العددي عن أعلى الأصوات بدائرة الرمل كالتالي: "الدكتور أحمد عبد المجيد حصل على 51,857 صوتًا، بينما نال المرشح عمر الغنيمي 50,912 صوتًا، وجاء المرشح حازم الريان في المركز الثالث بعد حصوله على 48,837 صوتًا.

الدائرة الثالثة

وأظهر الحصر العددي عن أعلى الأصوات بالدائرة الثالثة "سيدي جابر" حصول كل من أحمد رأفت، على 52 ألف و754 صوتا، أحمد حلمي 46 ألف و574 صوتا، ود.رمضان أبو العلا 16622 صوت وسلوى عطية 11306 صوت، وأحمد متولي 14765 صوت.

الدائرة الرابعة

وأظهر الحصر العددي، حصول كل من الصافي عبد العال الصغير، على 53 ألف و27 صوتا، محمد جبريل 54 ألف و135 صوتا، وعمرو كمال 23101 صوت، وذلك بالدائرة الرابعة "محرم بك" في الإسكندرية.

الدائرة الخامسة

وأعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الخامسة "العامرية" عن نتائج الحصر العددي لأصوات الناخبين بعد الانتهاء من عمليات الفرز في جميع اللجان الفرعية.

وجاءت نتائج الحصر العددي كالتالي: حصل المرشح صالح عبد المنعم ضيف الله على 69,992 صوتًا، بينما حصل المرشح محمد أبو العمايم على 68,254 صوتًا، وتلاه المرشح أحمد خليل خيرالله بعدد 67,794 صوتًا، فيما نال المرشح محمد طارق 63,178 صوتًا، وجاء المرشح عبد الرازق القنايشي في المركز الخامس بـ33,000 صوت.

