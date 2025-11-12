حقد الحفيد يشعل عقلة القبلية.. كشف لغز الحرائق المجهولة في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:



نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، في كشف لغز الحرائق المفاجئة والمجهولة في بعض منازل بقرية عقلة القبلية التابعة لمركز سيدي سالم، خلال الأيام الماضية.



كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من العميد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، يفيد بتلقى المركز بلاغًا بنشوب حرائق أعلى سطح منزل المدعو "السيد.م.ع.ح"، 65 عامًا، فلاح، ويقيم بقرية عقلة القبلية التابعة لمركز سيدي سالم، وأقاربه خلال الأيام الماضية ما أثار حالة من الذعر والفزع لدى المواطنين.



وعلى مدار الأيام الماضية رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، ما جرى تداوله بين أهالي القرية وعلى صفحات موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بأن وراء تلك الحرائق المفاجئة في المنازل التي نشبت فيها كانت بسبب أعمال سفلية من الجن نتيجة إجراء أعمال تنقيب عن الآثار وغيرها من إدعاءات جرى تداولها أثارت رعب وفزع أهالي القرية.



ووفق ذلك شكل اللواء محمد فوزي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، فريق بحث جنائي ضم العميد أحمد الصباحي، رئيس مباحث المديرية، والرائد محمد عاطف، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، وعدد من ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، وذلك لفحص تلك البلاغات، والوقوف على حقيقتها وارتكاب مرتكبيها، وذلك بإستخدام أحدث التقنيات الحديثة لكشف غموض الواقعة.



وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي أن وراء إرتكاب الواقعة حفيد صاحب المنزل الأول الذي نشب فيه الحرائق المدعو "عبدالله.م.ا م.ع. ح"، 16 عامًا، طالب، مستخدمًا فداحة اشعل بها النيران في منزل جده، وأقاربه.



ألقى القبض عليه و بمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بإرتكابه الوقائع بسبب سوء معاملة جده وأفراد أسرته له ما قرر الانتقام منهم بتلك الوسيلة، وبعد انتشار المعلومات المغلوطة بين الناس بوجود أعمال سفلية من الجن وراء تلك الوقائع شجعته على ارتكاب تكرار تلك الحرائق، وبإرشاده عن الأداة المستخدمة في إشعال الحرائق "قداحة" جرى ضبطها.



حرر بذلك المحضر رقم 27071 لسنة 2025 جنح مركز شرطة سيدي سالم، وجرى إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



