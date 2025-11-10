

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على مدار الساعات الماضية، صور لاشتعال النيران في بعض منازل قرية عقلة القبلية التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ دون معرفة أسباب مصدر اشتعالها.

كشف شهود عيان من أهالي قرية عقلة القبلية لمصراوي، عن اكتشاف الأهالي باشتعال النيران في منزل أحد المواطنين بالقرية وبعدها بدقائق بسيطة اشتعلت النيران في منزل عمه المجاور له، بينما تعرضت منازل أخرى لاشتعال النيران فيها دون معرفة أي أسباب لمصدر اشتعالها.

أكد الأهالي، أن النيران اشتعلت في تلك المنازل على فترات متقاربة طوال اليوم منذ حوالي 3 أيام بالرغم من عدم اقتراب تلك المنازل من مصادر تتسبب في اشتعالها، مثل: اقترابها من أسلاك التيار الكهربائي، أو مغذى كهربائي، أو مصادر أخرى تكون مصدرًا حراريًا.

قال الأهالي، إن هناك حالة خوف وفزع تسيطر على أهالي القرية بسبب اشتعال النيران بشكل مفاجئ في تلك المنازل التي حدثت بها الحرائق خشية تعرض منازلهم لاشتعال النيران فيها مثلما حدث لتلك المنازل.

وفي السياق ذاته، تلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم بلاغًا بتعرض بعض من منازل قرية عقلة القبلية لحرائق مفاجئة دون معرفة أسباب نشوبها أو المتسبب فيها.

قال مصدر مسئول بالوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم في كفر الشيخ لمصراوي، إنه حتى الآن لا توجد معلومات حقيقية حول أسباب نشوب تلك الحرائق، لافتا إلى أن الأسباب الرئيسية الظاهرية ترجح أنها حرائق طبيعية، ورغم ذلك هناك متابعة لرصد الأوضاع خلال الساعات المقبلة في تلك القرية.