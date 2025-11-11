تجدد الحرائق المفاجئة يثير فزع أهالي قرية بكفر الشيخ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تجددت الحرائق بشكل مفاجئ في عدد من منازل قرية عقلة القبلية بمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ما أثار حالة من الخوف والفزع بين الأهالي، وذلك بعد يوم واحد فقط من هدوء الأوضاع.

وفوجئ أهالي القرية باشتعال النيران في أحد المنازل دون أسباب واضحة، ما دفعهم للاستغاثة برجال الحماية المدنية المتواجدين بالقرية منذ بدء سلسلة الحرائق الغامضة يوم الجمعة الماضي.

وانتقل رجال الشرطة ومسؤولو الوحدة المحلية لمتابعة الموقف، فيما تواصل قوات الحماية المدنية جهودها للسيطرة على النيران وفحص أسباب نشوبها.

وقال شهود عيان إن الحرائق بدأت يوم الجمعة الماضي، حيث تشتعل النيران في منزل ثم تنتقل بعد دقائق إلى منزل مجاور على فترات متقاربة، مؤكدين أن المنازل المتضررة ليست قريبة من أي مصادر حرارية أو كهربائية قد تسبب الاشتعال، وهو ما زاد من حالة الرعب والغموض التي تسيطر على القرية.

