انتخابات مجلس النواب.. إعلان الحصر العددي في الدائرة الأولى ببني سويف



بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى، ومقرها مركز ومدينة بني سويف، برئاسة المستشار هشام مصطفى، الحصر العددي لأصوات الناخبين، حيث بلغ إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم 93 ألفًا و251 ناخبًا، من بينها 91 ألفًا و120 صوتا صحيحا، والباطلة 2131.

فيما يخص نظام القوائم، حصلت القائمة الوطنية من أجل مصر على 85 ألفًا و43 صوتًا، بينما بلغ عدد من لم يدلوا بأصواتهم للقائمة 6 آلاف و77 ناخبًا.

أما بالنسبة إلى نتائج الفردي فجاءت على النحو التالي: "يوسف شعبان محمد محمد وشهرته يوسف شعبان الجميل"، 64 ألفًا و969 صوتًا، و"محمد رجب عبد العظيم" 58 ألفًا و4 أصوات، و"جمال محمد جودة الشهير بالدكتور جمال القليوبي"، 17 ألفًا و764 صوتًا، و"سماح محسن عبد العظيم"، 9 آلاف و745 صوتًا، و"محمد علي محمد إبراهيم"، 4 آلاف و151 صوتًا، و"أشرف حسين محمد عبد النبي"، 3 آلاف و943 صوتًا، و"رزق حلمي"، 3 آلاف و898 صوتًا، و "محمد معارك صلاح"، 3 آلاف و895 صوتًا، "شيماء أحمد محمد وشهرتها شيماء جنيدي" 3 آلاف و612 صوتًا، و "أحمد جمال محمد عويس" 3 آلاف و132 صوتًا، و"أسامة سيد عبد العظيم" 4 آلاف و125 صوتًا.

وبذلك تكون اللجنة العامة قد أنهت أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي تمهيدًا لإرسال النتيجة النهائية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.