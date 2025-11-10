إعلان

بالفيديو والصور- نقل جثمان المطرب إسماعيل الليثي من المنيا إلى القاهرة استعدادًا لتشييعه

كتب : جمال محمد

11:00 م 10/11/2025
المنيا - جمال محمد:

وصلت سيارة تكريم الموتى لنقل جثمان المطرب الشعبي إسماعيل الليثي من مستشفى ملوي التخصصي إلى الجيزة، وذلك عقب وفاته مساء اليوم إثر الحادث المروع الذي تعرض له فجر الجمعة الماضية، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وكانت كشفت مصادر طبية بمستشفى ملوي التخصصي تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي والذي توفي مساء اليوم، إثر حادث أليم تعرض له فجر اليوم الجمعة إثر تصادم سيارته الملغكس برفقة الفرقة الموسيقية الخاصة به بسيارة أخرى على صحراوي المنيا أثناء العودة من أسيوط.

وأكد المصدر في تصريح لمصراوي أن المطرب تدهورت حالته في الساعات الأخيرة وانخفض وعيه إلى 4% بسبب كسر الجمجمة الذي عانى منه ونزيف حاد بالمخ، بالإضافة إلى كدمات في الصدر وتهتك بإحدى الرئتين.

