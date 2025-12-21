مصرع ممرضة صدمها قطار خلال عبورها شريط السكة الحديد بالقليوبية

شهدت منطقة الخانكة بمحافظة القليوبية حادثًا مأساويًا، حيث لقيت سيدة مصرعها بعدما صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى، فيما تولت الجهات المعنية التحقيق في الواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث قطار أسفر عن وفاة ممرضة تعمل بمستشفى الخانكة التخصصي، خلال محاولتها عبور السكة الحديد بالمنطقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى نقل الجثمان إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

وباشرت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثمان عقب الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية، واستكمال تحريات المباحث الجنائية حول ملابسات الحادث، وسؤال أهليّة المتوفاة.