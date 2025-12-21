طعنها أمام أولادها.. جنايات دمنهور تحيل أوراق المتهم بقتل زوجته للمفتي

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، اليوم الأحد، إحالة أوراق المتهم بدر رجب محمد عبد الونيس، 37 عامًا، كهربائي، إلى مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، في إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته دينا.م.ف، أمام أبنائهما خلال توصيلهم إلى المدرسة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف عبد الحفيظ عياد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين فخر الدين عبد التواب الدرجلي، نهاد محمود أبو النصر، أحمد كاظم سلام، وسكرتارية محمود بلال، وحددت هيئة المحكمة جلسة النطق بالحكم في 19 يناير 2026.

كانت محكمة جنايات دمنهور الدائرة 14، قضت بإعدام المتهم لقتله زوجته أمام أبنائهما أثناء قيامها بتوصيلهم للمدرسة، قبل أن يطعن على الحكم.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى مارس 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور مركز شرطة الدلنجات، بالعثور على جثة لسيدة بمنطقة مساكن عبود بدائرة المركز.

انتقلت قوة من قسم الشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين العثور على جثة دينا.م.ف مصابة بطعنات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، وجرى نقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

وكشفت التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة زوج المجني عليها، بعدما عاد من ليبيا وانتظرها أمام المنزل خلال توصيلها أبنائهما إلى المدرسة، وتوسل إليها للعودة لمنزل الزوجية، لكنها رفضت فباغتها بعدة طعنات حتى فارقت الحياة في الحال.