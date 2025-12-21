رحلة موت في طريق الرزق.. قصة 4 نعوش هزت أشمون في فاجعة وادي النطرون

خيّم الحزن اليوم الأحد، على قرى ساقية أبو شعرة، شنواي، والغنامية التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، عقب مصرع 4 من أبنائها في حادث تصادم مروع على الطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

أسماء الضحايا والمصابين

أسفر الحادث عن مصرع 4 من أبناء مركز أشمون، وجاءت أسماء المتوفين على النحو التالي: مجدي محمود محمد عبدالفتاح من قرية الغنامية، وعبد الرحمن وليد عيد من قرية شنواي، ومحمود جمال من قرية شنواي، وإسراء أنور صادق من قرية ساقية أبو شعرة.

فيما أُصيب 14 آخرون بإصابات متفرقة، من بينهم عدد من الفتيات وهن: ملك جمال وائل، نور رمضان الفار، شهد محمد عبدالستار، شروق فادي حسن، هايدي قدري حسن، فرح محمد أحمد، نجوى محمد عبدالستار، نرمين سمير سعيد، مينه عبدالباري الشيخ، نوام حامد محمد، جنا محمد أحمد، ونعمة إبراهيم سعد، إضافة إلى إصابة شابين هما علي محمد الشافعي ورمضان أشرف بيومي.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، بينما أُودعت جثامين المتوفين مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وسادت حالة من الصدمة بين الأهالي فور تلقيهم نبأ الحادث، خاصة أن الضحايا كانوا في طريقهم لقضاء مصالحهم، قبل أن يتحول المشوار إلى فاجعة أليمة هزّت القرى الثلاث، وينتظر ذوي الضحايا استخراج تصاريح الدفن تمهيدًا لتشييع الجثامين إلى مثواهم الأخير بمقابر قراهم.

تفاصيل حادث وادي النطرون

وكان الطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية قد شهد حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل ثقيل (تريلا)، أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما جرى التحفظ على الجثامين تحت تصرف جهات التحقيق.

وأكدت مصادر طبية أن جميع المتوفين من أبناء مركز أشمون بمحافظة المنوفية، فيما باشرت الجهات المعنية التحقيق في ملابسات الحادث، وجرى رفع آثار التصادم لتسيير الحركة المرورية.