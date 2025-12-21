اجتماع موسع بقنا لبحث سبل حماية مصانع سكر نجع حمادي من التعديات



قنا – عبدالرحمن القرشي:

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع وفد من قيادات قطاعات مصانع سكر نجع حمادي، لبحث عدد من الملفات المهمة المرتبطة بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحماية الأصول الإنتاجية، في إطار تشديد الرقابة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وضم الوفد كلًا من الكيميائي إسماعيل حسين فؤاد، رئيس قطاعات مصانع سكر نجع حمادي، والمهندس عمر محمود محمد، مدير إدارة النقل بالمصانع، وعصام السيد عبد الرحيم، مدير الإدارة القانونية، حيث استعرضوا خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه سير العمل داخل المصانع.

وتناول اللقاء مناقشة وقائع السرقات التي تعرضت لها شبكة خطوط الديكوفيل الخاصة بالمصانع، واستعراض الموقف الحالي لهذه الخطوط، إلى جانب بحث الإجراءات المتخذة للتعامل مع تلك الوقائع، والتحديات المرتبطة بتأمين الشبكة وحمايتها من التعديات المتكررة.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا أن الحفاظ على المال العام وممتلكات الشركات الوطنية يمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن التعدي على خطوط الديكوفيل يُعد إهدارًا للموارد ويؤثر سلبًا على منظومة العمل والإنتاج، وهو ما يستوجب التعامل بحزم مع هذه الظاهرة، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتأمين الخطوط بما يضمن استمرار العمل دون معوقات.

وفي ختام اللقاء، وجّه محافظ قنا بعقد لقاء مجتمعي موسع يضم كبار المزارعين والعُمد والمشايخ، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الشرطة، لمناقشة الظاهرة بصورة شاملة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في حماية المرافق العامة وصون ممتلكات الدولة.

