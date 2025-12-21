إعلان

اجتماع موسع بقنا لبحث سبل حماية مصانع سكر نجع حمادي من التعديات

كتب : عبدالرحمن القرشي

03:44 م 21/12/2025

اجتماع موسع بقنا لبحث سبل حماية مصانع سكر نجع حماد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قنا – عبدالرحمن القرشي:

عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع وفد من قيادات قطاعات مصانع سكر نجع حمادي، لبحث عدد من الملفات المهمة المرتبطة بالحفاظ على ممتلكات الدولة وحماية الأصول الإنتاجية، في إطار تشديد الرقابة والتصدي لكافة أشكال التعديات.

وضم الوفد كلًا من الكيميائي إسماعيل حسين فؤاد، رئيس قطاعات مصانع سكر نجع حمادي، والمهندس عمر محمود محمد، مدير إدارة النقل بالمصانع، وعصام السيد عبد الرحيم، مدير الإدارة القانونية، حيث استعرضوا خلال الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه سير العمل داخل المصانع.

وتناول اللقاء مناقشة وقائع السرقات التي تعرضت لها شبكة خطوط الديكوفيل الخاصة بالمصانع، واستعراض الموقف الحالي لهذه الخطوط، إلى جانب بحث الإجراءات المتخذة للتعامل مع تلك الوقائع، والتحديات المرتبطة بتأمين الشبكة وحمايتها من التعديات المتكررة.

ومن جانبه، أكد محافظ قنا أن الحفاظ على المال العام وممتلكات الشركات الوطنية يمثل أولوية قصوى، مشددًا على أن التعدي على خطوط الديكوفيل يُعد إهدارًا للموارد ويؤثر سلبًا على منظومة العمل والإنتاج، وهو ما يستوجب التعامل بحزم مع هذه الظاهرة، والتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتأمين الخطوط بما يضمن استمرار العمل دون معوقات.

وفي ختام اللقاء، وجّه محافظ قنا بعقد لقاء مجتمعي موسع يضم كبار المزارعين والعُمد والمشايخ، وبحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الشرطة، لمناقشة الظاهرة بصورة شاملة، وتعزيز دور المشاركة المجتمعية في حماية المرافق العامة وصون ممتلكات الدولة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

خالد عبد الحليم محافظ قنا نجع حمادي مصانع سكر إسماعيل حسين فؤاد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

مالي

- -
16:00

زامبيا

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

تنطلق اليوم.. مواعيد مباريات الجولة الأولى لكأس الأمم الأفريقية 2025
رئيس شعبة المعادن يحذر من تقلبات حادة محتملة في أسعار الفضة رغم مكاسبها
قناة مفتوحة تنقل مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 .. تعرف على طريقة الاستقبال
في مشهد فلكي وسياحي نادر.. تعامد الشمس على معابد الكرنك بحضور آلاف السياح- فيديو وصور
برودة وانخفاض حرارة.. الأرصاد تعلن طقس أول أيام الشتاء
مجدي الجلاد: قراءتي لمقال رئيس الوزراء هي "تسليم وتسلم" وأؤيد تغيير الحكومة الحالية