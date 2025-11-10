محافظ أسيوط: إغلاق اللجان في اليوم الأول دون رصد مخالفات (فيديو وصور)

البحيرة - أحمد نصرة:

حرص عريس على اصطحاب عروسه بملابس الزفاف الكاملة للإدلاء بصوتيهما في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة مدرسة بيبان بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، في ختام اليوم الأول للتصويت.

وصل العروسان إلى مقر اللجنة وسط ترحيب واسع من الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، حيث ارتدت العروس فستانها الأبيض وارتدى العريس بدلته الرسمية، وبادر الحضور بتهنئتهما والتقاط الصور التذكارية معهما.

وأكد العريس أن مشاركتهما جاءت بدافع وطني، مشيرًا إلى أن فرحتهما اكتملت بممارسة حقهما الدستوري في أول يوم من حياتهما الزوجية.

يُذكر أن محافظة البحيرة تضم 647 مقرًا انتخابيًا، ويبلغ عدد الناخبين بها أكثر من 4.3 مليون ناخب وناخبة، وشهد اليوم الأول للانتخابات مشاركة واسعة في أجواء منظمة.