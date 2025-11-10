إعلان

في جولة مسائية.. محافظ الأقصر يتفقد لجان الانتخابات ويشيد بمشاركة المواطنين (صور)

كتب : مصراوي

07:24 م 10/11/2025
الأقصر - محمد محروس:

أجرى المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، جولة ميدانية مسائية، اليوم الإثنين، لمتابعة سير العملية الانتخابية لمجلس النواب في يومها الأول، حيث تفقد عددًا من اللجان من بينها لجنة مدرسة الزناقطة الابتدائية ومركز شباب الحبيل.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ الأقصر الشكر إلى أهالي المحافظة على مشاركتهم الفعالة في هذا "العرس الدستوري"، مثمنًا دور الشباب والسيدات وكبار السن، ومشيدًا بوعيهم بأهمية ممارسة حقهم الدستوري في بناء "الجمهورية الجديدة".

