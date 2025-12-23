زيارة مفاجئة لوزير التعليم لمدارس سمسطا وببا لمتابعة انتظام الدراسة

بني سويف-حمدي سليمان:

أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، زيارة مفاجئة لعدد من المدارس بمركزي سمسطا وببا بمحافظة بني سويف، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العملية التعليمية والوقوف على مستوى الأداء داخل الفصول الدراسية.

وشملت الزيارة عددًا من المدارس بقرى سدس وهلية التابعتين لمركز ببا جنوب المحافظة، حيث تابع الوزير سير اليوم الدراسي، واطلع على نسب حضور الطلاب والمعلمين، وحرص على متابعة شرح المعلمين داخل الفصول ومدى التزام الطلاب بالعملية التعليمية.

كما تفقد وزير التربية والتعليم مدارس عبد الحميد عبد الحفيظ الثانوية والسيدة خديجة الثانوية، إلى جانب مدرستي عبد الرحمن بن عوف ومصطفى كامل الابتدائية بمركز سمسطا، حيث أبدى إشادته بمستوى الانضباط وحضور الطلاب، مؤكدًا أهمية الالتزام بالحضور المدرسي باعتباره الركيزة الأساسية لتحسين جودة التعليم.

وأكد الوزير خلال الزيارة على ضرورة استمرار المتابعة اليومية داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للطلاب، مشددًا على دور القيادات التعليمية في دعم المعلمين وتحقيق الاستقرار داخل المدارس بما ينعكس إيجابًا على مستوى التحصيل الدراسي.