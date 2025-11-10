إعلان

"شالوها على كرسي".. شباب بإسنا يساعدون مُسنة للتصويت بالنواب (صور)

كتب : محمد محروس

04:34 م 10/11/2025
  • عرض 4 صورة
    شباب بإسنا يساعدون مُسنة للتصويت بالنواب
    شباب بإسنا يساعدون مُسنة للتصويت بالنواب
    شباب بإسنا يساعدون مُسنة للتصويت بالنواب

الأقصر - محمد محروس:

في مشهد إنساني يعكس روح التعاون والمسؤولية المجتمعية، قام عدد من شباب مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر صباح اليوم بحمل سيدة مسنة على كرسي إلى داخل اللجنة الانتخابية، لمساعدتها في الإدلاء بصوتها في اليوم الأول من انتخابات مجلس النواب.

وشهدت اللجنة، التي تقع بإحدى مدارس مركز إسنا، تعاونًا من رجال الأمن والمشرفين على العملية الانتخابية لتسهيل دخول السيدة وتيسير إجراءات التصويت داخل اللجنة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات التنظيمية والوقائية.

ويواصل الناخبون في مختلف مراكز محافظة الأقصر التوافد على اللجان الانتخابية منذ الصباح، في أجواء يسودها الهدوء والانضباط، وسط استعدادات مكثفة من الأجهزة التنفيذية لتيسير العملية الانتخابية وضمان مشاركة الجميع دون عوائق.

محافظة الأقصر اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025

