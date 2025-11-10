محافظ الإسكندرية يدلي بصوته ويشيد بالتنظيم داخل لجان النواب (صور)

بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أدلى الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم، بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل لجنته الانتخابية بمدرسة الحسن بن الهيثم الابتدائية بحي العامرية أول، في إطار مشاركته في الاستحقاق النيابي الذي انطلقت أعمال التصويت به منذ ساعات الصباح.

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل بمنظومة تنسيق متكاملة بين غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات بالأحياء والمديريات، لمتابعة الموقف ميدانيًا في كل لجنة والتعامل الفوري مع أي ملاحظة أو طلب، بما يضمن سير العملية الانتخابية في أجواء مستقرة ومنظمة.

وأوضح المحافظ أن المحافظة اتخذت جميع التدابير اللازمة لتوفير بيئة ملائمة أمام المواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة، مشددًا على أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تعكس وعي المجتمع بأهمية دوره في دعم العملية الديمقراطية ومستقبل البلاد.

وتُجرى الانتخابات بمحافظة الإسكندرية في 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، بإجمالي 4,475,444 ناخبًا مقيدًا لهم حق التصويت بالمحافظة.