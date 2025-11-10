بالصور- نائب رئيس جامعة أسيوط يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025

بحضور المحافظ.. إقبال كثيف في اليوم الأول لانتخابات النواب بأسيوط (صور)

أسيوط - محمود عجمي:

أدلى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، بصوته في اليوم الأول من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك داخل مقر لجنته الانتخابية رقم (93) بمدرسة الحرية الرسمية للغات.

تُجرى الانتخابات على مدار يومي 10 و11 نوفمبر الجاري في 14 محافظة، من بينها محافظة أسيوط، وسط مشاركة فعّالة من المواطنين.

وتأتي مشاركة الدكتور عبد المولى في إطار حرص قيادات جامعة أسيوط على أداء واجبهم الوطني، وتقديم نموذج يُحتذى به للشباب الجامعي في الانخراط في الاستحقاقات السياسية.

وتشهد محافظة أسيوط منافسة انتخابية قوية، حيث يتنافس 105 مرشحين بالنظام الفردي و12 مرشحًا بنظام القوائم، موزعين على أربع دوائر انتخابية، ويحق لـ 3 ملايين و50 ألفًا و191 ناخبًا الإدلاء بأصواتهم في 402 مركز انتخابي يضم 492 لجنة فرعية.

وتضم المحافظة 4 لجان عامة موزعة على النحو التالي:

الدائرة الأولى: مقرها الصالة المغطاة باستاد أسيوط الرياضي، وتشمل أقسام أول وثان ومركز أسيوط.

الدائرة الثانية: مقرها معهد القوصية الإعدادي الثانوي بنين، وتشمل مراكز ديروط والقوصية ومنفلوط.

الدائرة الثالثة: مقرها الوحدة الشاملة لرعاية الأطفال بالناصرية، وتشمل مراكز الفتح والبداري وساحل سليم وأبنوب وقسم أسيوط الجديدة.

الدائرة الرابعة: مقرها مركز شباب أبوتيج، وتشمل مراكز أبوتيج وصدفا والغنايم.

وعقب الإدلاء بصوته، شدد نائب رئيس الجامعة على أهمية الدور المحوري الذي يلعبه الشباب في الحياة السياسية، باعتبارهم الشريحة الأكبر عددًا والأكثر تأثيرًا في المجتمع، مؤكدًا أن مشاركتهم الواعية تسهم في ترسيخ قيم الحرية والديمقراطية، من خلال اختيار ممثليهم تحت قبة البرلمان، لما لذلك من انعكاسات مباشرة على صياغة التشريعات، وتحديد السياسات العامة، ودفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات.