"صنع في مصر" يبحر عالميًا.. تدشين أول يخت سياحي من إنتاج قناة السويس

محافظ المنيا: إقبال ملحوظ وانتظام باللجان الانتخابية في اليوم الأول (صور)



الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تابع الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الاثنين، من داخل غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة، سير عملية التصويت وفتح اللجان في انتخابات مجلس النواب 2025 في يومها الأول.

وأكد المحافظ أن هناك متابعة لحظية ومستمرّة لسير العملية الانتخابية على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات الرئيسية، التي تعمل بشكل متواصل طوال فترة الانتخابات وحتى الانتهاء منها، بمشاركة جميع القيادات التنفيذية والجهات المعنية.

وشدد المحافظ على أهمية التنسيق الكامل والربط المباشر بين غرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة وغرف العمليات الفرعية بالأحياء والمديريات، لمتابعة الموقف ميدانيًا أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي مستجدات لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة.

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة اتخذت جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتوفير المناخ الملائم أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا يعكس وعي المواطنين وحرصهم على مستقبل الوطن.

يُذكر أن عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية انطلقت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الاثنين، داخل 5 دوائر انتخابية تضم 5 لجان عامة و316 مقرًا انتخابيًا و558 لجنة فرعية، ويبلغ إجمالي عدد الناخبين المقيدين بالمحافظة 4,475,444 ناخبًا.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد حبيب، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد، ورؤساء شركات المرافق، ومديري المديريات، وممثلي الجهات التنفيذية والأمنية وجميع الجهات المشاركة في العملية الانتخابية.