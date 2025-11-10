إعلان

توافد الناخبين منذ الدقائق الأولى على لجان انتخابات النواب بالإسكندرية - فيديو وصور

كتب : محمد البدري , محمد عامر

09:56 ص 10/11/2025
الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

شهدت محافظة الإسكندرية صباح اليوم الإثنين توافدًا ملحوظًا للناخبين على مقار اللجان الانتخابية منذ اللحظات الأولى لانطلاق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، ضمن محافظات المرحلة الأولى.

واصطفت أعداد من المواطنين أمام اللجان الفرعية البالغ عددها 558 لجنة موزعة على 316 مقرًا انتخابيًا في 5 دوائر رئيسية، استعدادًا للإدلاء بأصواتهم ضمن قاعدة انتخابية تتجاوز 4 ملايين و475 ألف ناخب.

وتأتي هذه المشاركة المبكرة في ظل استعدادات مكثفة أنهتها المحافظة بقيادة الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الذي وجه رؤساء الأحياء ومركز ومدينة برج العرب برفع كفاءة الطرق والإنارة بمحيط اللجان، وإزالة الإشغالات، وتحسين مستوى النظافة العامة لضمان بيئة آمنة وميسرة للناخبين.

كما تم تشكيل غرف عمليات بالأحياء وربطها بالغرفة المركزية بالمحافظة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة، والاستجابة الفورية لأي طارئ إداري أو لوجستي. وشدد المحافظ على توفير أماكن للاستراحة لكبار السن وذوي الهمم، إلى جانب تجهيز كراسٍ متحركة لتيسير دخولهم ومشاركتهم في التصويت.

وفي إطار ضمان استمرارية العملية الانتخابية دون انقطاع، جهزت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وحدات ديزل متنقلة ومولدات احتياطية داخل مقار اللجان العامة، تحسبًا لأي طارئ كهربائي.

ويتنافس في هذه الانتخابات 89 مرشحًا على المقاعد الفردية، منهم 62 مستقلًا و27 ينتمون إلى 13 حزبًا سياسيًا، وذلك على 15 مقعدًا فرديًا موزعة على دوائر "المنتزه أول، الرمل أول، سيدي جابر، محرم بك، الدخيلة"، بالإضافة إلى 17 مقعدًا مخصصة للقائمة.

محافظة الإسكندرية اللجان الانتخابية انتخابات مجلس النواب 2025 أحمد خالد محافظ الإسكندرية،

