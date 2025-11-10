جنوب سيناء تطلق حملة "اطمن على نفسك" للتوعية بالأمراض المعدية (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد:

أطلقت إدارة الرعاية الأولية بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، اليوم الاثنين، حملة توعوية شاملة تحت شعار "اطمن على نفسك"، ضمن برنامج "عيشها بصحة"، بهدف التوعية بمخاطر الأمراض المنقولة بالدم، وطرق الوقاية منها، وأهمية الكشف المبكر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وقال الدكتور أيمن رخا، مدير فرع الهيئة، إن إطلاق الحملة يأتي في إطار توجه الهيئة نحو نشر ثقافة الوقاية كخط دفاع أول ضد الأمراض المعدية، خاصة الفيروسية مثل فيروس نقص المناعة البشري (HIV)، وفيروس الالتهاب الكبدي "بي" (HBV)، وفيروس الالتهاب الكبدي "سي" (HCV)، لما لها من تأثير بالغ على الصحة العامة والمجتمع.

وأكد مدير الفرع أن الحملة تركز على نشر الرسائل التوعوية الخاصة بطرق انتقال العدوى ووسائل الوقاية منها، وتشجيع المواطنين على إجراء الفحوصات الطبية الدورية والكشف المبكر عند وجود أي شك أو تعرض لمسببات العدوى.

وأشار مدير الفرع إلى أن الكشف المبكر يعد أحد أهم وسائل الوقاية والعلاج الفعّال للحفاظ على الصحة العامة، لافتًا إلى أن الحملة تتضمن أيضًا التوعية بأهمية استخدام الأدوات الطبية الآمنة والمعقمة، والالتزام بإجراءات مكافحة العدوى في المنشآت الصحية، إضافة إلى التأكيد على أهمية التطعيم ضد الالتهاب الكبدي الفيروسي "بي" كوسيلة حماية فعّالة.

وأوضح مدير الفرع أن الهيئة دعت المواطنين إلى التوجه لأقرب وحدة أو مركز طب أسرة تابع لفرع جنوب سيناء للاستفسار والفحص، مؤكدًا أن جميع خدمات الاستشارة والفحص متاحة بسرية تامة ووفقًا للمعايير المعتمدة.

كما أكد أن الحملة تُنفذ من خلال إدارة مكافحة العدوى وقسم الشؤون الوقائية بالتعاون مع إدارة الرعاية الأولية بفرع جنوب سيناء، ضمن خطة الهيئة لتعزيز التثقيف الصحي والحد من انتشار الأمراض المعدية في المجتمع.