سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية

كتب : دينا خالد

06:21 م 20/12/2025

سعر الذهب

استقر سعر الذهب اليوم في مصر بالتعاملات المسائية السبت 20-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا.

سعر الذهب اللحظي

وسجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3853 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 18 عند 4955 جنيهًا للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5780 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6605 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب إلى 46240 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66050 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 205460 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 330250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

واليوم وغدا عطلة رسمية في بورصات المعادن العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.14% إلى نحو 4,338.8800 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

