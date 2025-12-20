إعلان

انقلاب سيارة نقل محملة بـ"بلوك" فوق كوبري طما العلوي في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

07:03 م 20/12/2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    انقلاب مقطورة
  • عرض 3 صورة
    الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد كوبري طما العلوي على النيل شمالي محافظة سوهاج، انقلاب مقطورة سيارة نقل محملة بالطوب الأبيض البلوك، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالواقعة، وتبين من التحريات الأولية انقلاب مقطورة سيارة نقل قيادة "روماني. ا" محملة بطوب البلوك على كوبري طما العلوي على النيل دائرة مركز شرطة طما.

لم يسفر عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وجري فتح الطريق، بعد توقف الحركة بشكل جزئي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كوبري طما سوهاج انقلاب مقطورة طوب البلوك

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
21:00

جزر القمر

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الزمالك ضد حرس الحدود.. كأس عاصمة مصر
الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية أراضي وعقارات لتنفيذ مشروع محور 26 يوليو
اللهم بلغنا رمضان.. غدًا أول أيام شهر رجب لعام 1447هـجريًا
الطقس غدًا| الحرارة تنخفض لـ5 درجات.. والأرصاد تحذر من هذه الظواهر
النائب العام يوافق على رفع اسم علاء عبد الفتاح من قوائم الممنوعين من السفر