انقلاب سيارة نقل محملة بـ"بلوك" فوق كوبري طما العلوي في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

شهد كوبري طما العلوي على النيل شمالي محافظة سوهاج، انقلاب مقطورة سيارة نقل محملة بالطوب الأبيض البلوك، دون وقوع أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

تلقت الأجهزة المختصة بلاغًا بالواقعة، وتبين من التحريات الأولية انقلاب مقطورة سيارة نقل قيادة "روماني. ا" محملة بطوب البلوك على كوبري طما العلوي على النيل دائرة مركز شرطة طما.

لم يسفر عن الواقعة أي خسائر أو إصابات بشرية بأحد، وجري فتح الطريق، بعد توقف الحركة بشكل جزئي.