خفر السواحل الأمريكي يصادر سفينة قبالة سواحل فنزويلا

كتب : محمود الطوخي

06:38 م 20/12/2025

قالت وكالة "رويترز" البريطانية نقلا عن مسؤولين أمريكيين، السبت، إن الولايات المتحدة صادرت سفينة في المياه الدولية قبالة سواحل فنزويلا.

وتأتي عملية اعتراض السفينة، بعد أيام من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض حصار بحري على جميع ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات التي تدخل أو تغادر فنزويلا.

وأوضح المسؤولون، أن خفر السواحل الأمريكي هو من قاد عملية اعتراض السفينة، غير أنهم لم يحددوا موقع العملية.

وتُعد هذه المرة الثانية، التي يقوم فيها خفر السواحل الأمريكي إلى جانب جهات أخرى خلال أسابيع بمصادرة ناقلة نفط خاضعة للعقوبات.

وصرّح ترامب يوم الثلاثاء الماضي، قائلا: "أعلن فر حصار كامل وشامل على كافة ناقلات النفط التي تخضع للعقوبات، المتجهة أو المغادرة من فنزويلا".

وفي أعقاب مصادرة ناقلة النفط الأولى قبل أيام، بقيت ناقلات محملة بملايين البراميل من النفط في المياه الفنزويلية خوفا من مصادرتها.

