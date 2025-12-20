إعلان

تناول أدوية.. تفاصيل فيديو يزعم إيجابية تحليل مخدرات لسائق رغم عدم تعاطيه

كتب : صابر المحلاوي

06:25 م 20/12/2025

وزارة الداخلية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء أحد الأشخاص أن نتيجة تحليل المخدرات الخاصة به جاءت إيجابية، أثناء إنهاء إجراءات استبدال رخصة قيادته بمحافظة البحيرة، رغم تأكيده عدم تعاطيه أي مواد مخدرة.

وبالفحص، أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو، وتبين أنه سائق ومقيم بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة. وباستدعائه وسؤاله، أفاد بأنه سبق له إجراء تحليل مخدرات بأحد المعامل الخارجية، وجاءت نتيجته سلبية، إلا أنه لم يقدم ما يثبت صحة ذلك.

وأوضح أنه كان يعتزم التقدم بتظلم على نتيجة التحليل الذي أجراه بالمركز الطبي التابع لإدارة مرور البحيرة، مرجعًا سبب إيجابية التحليل إلى إصابته بفيروس الإنفلونزا قبل إجرائه، وتناوله بعض الأدوية للعلاج، والتي يُرجح أنها تسببت في ظهور النتيجة الإيجابية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية تحليل المخدرات إدارة مرور البحيرة فيروس الإنفلونزا

