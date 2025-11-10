انطلاق ماراثون انتخابات النواب بأسوان.. 190 لجنة تستقبل الناخبين (صور)

زحام الدقائق الأولى.. 25 صورة ترصد الإقبال على لجان الانتخابات في الإسكندرية

أسوان - إيهاب عمران:

تستقبل 190 لجنة انتخابية بمحافظة أسوان، اليوم الإثنين، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، والتي تُجرى على مدار يومين.

وقال اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، إن أجهزة المحافظة أنهت استعداداتها لتهيئة الأجواء أمام المواطنين لأداء حقهم الدستوري في الانتخابات، مشددًا على أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية باعتباره مسؤولية مشتركة لضمان سير العملية الانتخابية بشكل منظم وظهورها بالصورة اللائقة.

وأكد محافظ أسوان أن المحافظة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتلتزم الحياد الكامل دون أي تمييز، موضحًا أن دور الأجهزة التنفيذية يقتصر على التجهيز والإعداد الفني والإداري لمقار اللجان، وتقديم الدعم اللوجستي فقط.

ودعا المحافظ أهالي أسوان إلى المشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري، والإدلاء بأصواتهم لاختيار من يمثلهم لمدة خمس سنوات تحت قبة البرلمان.

الجدير بالذكر أن محافظة أسوان تضم 4 دوائر انتخابية يتنافس فيها 59 مرشحًا على 5 مقاعد بالنظام الفردي؛ حيث يتنافس في الدائرة الأولى (أسوان ودراو) 17 مرشحًا على مقعدين، وفي الدائرة الثانية (كوم أمبو) 5 مرشحين على مقعد واحد، وفي الدائرة الثالثة (نصر النوبة) 17 مرشحًا على مقعد واحد، وفي الدائرة الرابعة (إدفو) 20 مرشحًا على مقعد واحد.

كما خُصص للمحافظة 4 مرشحين ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر" في قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.