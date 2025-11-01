جنوب سيناء- رضا السيد:



دعا رؤساء المدن بمحافظة جنوب سيناء، المواطنين للمشاركة في الاحتفال بافتتاح المتحف الكبير بالساحات والميادين التي توجد بها شاشات عرض كبيرة لعرض الاحتفالية من خلال القنوات الفضائية المختلفة.



من جانبه وجه، اللواء عبد الرحمن بهاء الدين، رئيس مدينة نويبع، الدعوة للعاملين بمجلس المدينة والإدارات المختلفة، ومواطنى المدينة لمشاهدة عرض الاحتفالية من خلال شاشة عرض عملاقة فى الحديقة الملحقة بالنادي الاجتماعي.



وأكد رئيس المدينة، أن الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وجه بتوفير كافة الإمكانيات في الساحات والميادين التي توجد بها شاشات لعرض هذا الحدث الهام، مع التواجد الميداني لرؤساء المدن بين المواطنين، إضافة إلى وضع خطط أمنية لضمان أمن وسلامة المواطنين.



جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء حرصت على تجهيز 22 شاشات عرض عملاقة في مختلف المدن لبث الافتتاح المباشر للمتحف المصري الكبير، بينهم 9 شاشات بمدينة شرم الشيخ بمناطق: "الحديقة المركزية، السوق القديم أمام مسجد الصحابة، خليج نعمة، أمام مطار شرم الشيخ الدولي، شارع السلام، أمام متحف شرم الشيخ، دلتا شرم، سوهو سكوير، أمام المسرح الروماني"، إضافة إلى شاشات الفنادق الكبرى، وتجهيز شاشتين بمدينة طور سيناء، إحداهما على شاطئ القمر، والأخرى بمنطقة مقصد العائلة، و 3 شاشات بمدينة دهب في منطقة دهب سكوير، والعصلة، و المسبط، و شاشة بميدان الساعة بمدينة رأس سدر، وشاشة بقاعة المروة وشاشة بالقاعة الذهبية بمدينة أبو زنيمة.



وفي مدينة سانت كاترين، جرى تجهيز شاشة بالنادي الاجتماعي بمركز الشباب، وشاشة بالسوق التجاري بمدينة أبو رديس، لتمكين المواطنين والسائحين من متابعة الحدث التاريخي في أجواء احتفالية تعكس حضارة مصر وريادتها.