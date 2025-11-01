الأقصر تستعد بشاشات عملاقة لمتابعة افتتاح المتحف المصري الكبير (صور)

تستعد محافظة الأقصر لمواكبة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم السبت، حيث جهزت شاشات عرض ضخمة في الميادين والساحات الرئيسية لتمكين المواطنين والسياح من متابعة الحدث العالمي.

وتم تركيب الشاشات في مواقع حيوية أبرزها ساحة سيدي أبو الحجاج أمام معبد الأقصر، بالإضافة إلى ميدان صلاح الدين وساحات أخرى تشهد تجمعات كبيرة.

وصرح اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، بأن هذه الخطوة تهدف إلى إشراك المواطنين في كافة المحافظات، وخاصة السياحية منها، في الاحتفال بافتتاح أكبر متحف أثري في العالم، والذي يُعد نقلة حضارية لمصر.

وينتظر الأهالي والسياح في الأقصر متابعة الحفل الذي من المتوقع أن يضم عروضًا فنية وفقرات توثق رحلة الحضارة المصرية.