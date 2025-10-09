49 مرشحًا بينهم سيدتان يتقدمون بأوراقهم في انتخابات النواب بالفيوم (صور)

في مشهد درامي هزّ الإسكندرية، تحولت دقائق قليلة داخل مستشفى "راقودة" الخاص بمنطقة كرموز إلى ساعات طوارئ امتدت عبر المدينة كلها.

ألسنة اللهب تصاعدت من طوابق المستشفى، وصفارات الإسعاف والإطفاء ملأت المكان، فيما هرعت الأطقم الطبية لإنقاذ المرضى وسط سحب الدخان الكثيف.

وفيما أعلنت مديرية الصحة السيطرة الكاملة على الحريق وإخلاء جميع المرضى إلى مستشفيات بديلة، فتحت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لتحديد أسباب الحادث الذي خلّف حالة وفاة وعددًا من المصابين باختناق وتلفيات جسيمة بالمبنى.

يتابع مصراوي عبر هذا الملف الخاص تفاصيل لحظة بلحظة من موقع الحدث - من الإنذار الأول، مرورًا بعمليات الإخلاء والإنقاذ، وصولًا إلى جهود التبريد والتحقيقات الأولية، وشهادات الأطباء والمصابين.

