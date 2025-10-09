49 مرشحًا بينهم سيدتان يتقدمون بأوراقهم في انتخابات النواب بالفيوم (صور)

84 مرشحًا يتقدمون بأوراقهم في انتخابات النواب بقنا حتى نهاية اليوم الثاني

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلنت مصادر طبية بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن وفاة إحدى الحالات التي كانت تتلقى الرعاية بمستشفى "راقودة" الخاص بمنطقة كرموز، عقب نقلها لمستشفى آخر وذلك إثر حريق هائل اندلع بالمستشفى.

وأوضحت المصادر أن حريق مستشفى راقودة أسفر أيضًا عن إصابة عدد آخر من المرضى باختناقات، وتم إخلاء 29 حالة بواسطة 15 سيارة إسعاف مجهزة، جرى توزيعهم على مستشفيات جمال عبدالناصر وكرموز وجمال حمادة وكوم الشقافة والجمهورية، لتلقي الرعاية العاجلة.

وكان حريق قد اندلع في مستشفى راقودة الخاص بمحور المحمودية، وتعاملت معه فرق الحماية المدنية وسيارات الإسعاف التي قامت بعملية الإخلاء الفوري للمرضى والطاقم الطبي.

وتتابع مديرية الشؤون الصحية بالإسكندرية، بناءً على توجيهات وزارة الصحة، حالة المرضى المنقولين لضمان استقرار وضعهم الصحي وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم ولأسرهم.

من جانبه أكد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، السيطرة الكاملة على الحريق الذي نشب، اليوم الخميس، بمبنى مستشفى راقودة "البلشي سابقًا" بمنطقة كرموز، بحي غرب، دون وقوع أي خسائر في الأرواح.

وأوضح المحافظ أنه فور ورود البلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية في تمام الساعة الثانية وعشر دقائق ظهرًا، جرى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والمعنية.

وأشار إلى الدفع بـ 9 سيارات إطفاء و15 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وتنفيذ أعمال التبريد الكامل للموقع في وقت قياسي.

وأضاف خالد، في بيان، أنه جاري تحديد الأسباب الفعلية لاندلاع الحريق داخل المستشفى بمعرفة الأجهزة المختصة بالحماية المدنية، للوقوف على ملابساته الدقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

ولفت إلى إخلاء كامل المرضى من المستشفى إلى مستشفيات بديلة، لضمان استمرار تلقيهم الرعاية الطبية تتضمن 8 حالات إلى مستشفى جمال عبد الناصر، 7 حالات لمستشفى كرموز العمال، وحالتين لمستشفى فاطمة الزهراء، وحالتين لمستشفى جمال حمادة.

وأكد المحافظ أن المحافظة تتابع الموقف لحظة بلحظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان عودة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، مقدرًا جهود قوات الحماية المدنية وهيئة الإسعاف وكافة الأجهزة التنفيذية على سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع الحادث.

كانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد نشوب حريق في مستشفى راقودة التخصصي بمحور المحمودية بمنطقة كرموز بحي غرب الإسكندرية.

وانتقل اللواء أحمد حبيب، سكرتير مساعد المحافظة، نيابة عن المحافظ، وقوات الشرطة والحماية المدنية رفقة 24 سيارة إطفاء وإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص نشوب حريق في الطابقين الثالث والرابع علوي بالمستشفى المكون من 12 طابقًا وامتداده لواجهة المبنى بالكامل.