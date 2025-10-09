محافظ الدقهلية: قوة مصر الدبلوماسية والعسكرية وراء نجاح مفاوضات غزة

الدقهلية - رامي محمود:



قال اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، إن قوة مصر الدبلوماسية والعسكرية كانت وراء نجاح مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أنه "لولا هذه القوة ما توصل العالم اليوم إلى إنهاء الحرب والتوصل إلى اتفاق الهدنة خلال جولة المفاوضات التي استضافتها مدينة شرم الشيخ".



وأضاف المحافظ أن الاتفاق تم "تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشددًا على أن "الدولة المصرية تتحمل مسؤوليتها التاريخية تجاه الأمن القومي ودعم القضية الفلسطينية بكل أدواتها السياسية والعسكرية والإنسانية".



وجاءت تصريحات محافظ الدقهلية خلال كلمته داخل قاعدة المنصورة الجوية أثناء تقديم التهنئة بمناسبة انتصارات أكتوبر وذكرى معركة المنصورة الجوية، التي تُعد عيد القوات الجوية في الرابع عشر من أكتوبر.



واستقبل المحافظ لدى وصوله اللواء طيار أركان حرب عمرو عطية قائد المنطقة الشرقية الجوية، والعميد طيار أركان حرب سمير محمد علي قائد قاعدة المنصورة الجوية، بحضور العميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، وممثل مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية، ومحمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

