محافظ الدقهلية يقود وفدًا من طلاب المدارس لزيارة قاعدة المنصورة الجوية

قاد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، يرافقه الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وفدًا من طلاب المدارس لزيارة قاعدة المنصورة الجوية، لتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى معركة المنصورة الجوية في حرب أكتوبر 1973، التي تحوّل تاريخها إلى عيد القوات الجوية المصرية في الرابع عشر من أكتوبر.

واستقبل المحافظ ونائبه اللواء طيار أركان حرب عمرو عطية قائد المنطقة الشرقية الجوية، والعميد طيار أركان حرب سمير محمد علي قائد قاعدة المنصورة الجوية، بحضور العميد أركان حرب الهيثم عواد المستشار العسكري للمحافظة، ومحمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، وممثل مكتب المخابرات الحربية بالدقهلية، ومحمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة.

وعقد لقاء موسع داخل قاعة "14 أكتوبر" التي شهدت التخطيط لمعركة المنصورة، حيث جرى تعريف الطلاب بتاريخ القوات الجوية وسرد وقائع المعركة التي أسهمت في نصر أكتوبر، بوصفها أطول معركة جوية في التاريخ العسكري الحديث.

وقال المحافظ: "الحضور إلى قاعدة الانتصارات درس حيّ في الوطنية والإرادة. جئنا اليوم لنتعلم ونعرف حقيقة الإعجاز العسكري الذي حققه أبطال القوات الجوية في معركة المنصورة، وكيف صاغوا صفحة مضيئة من تاريخ مصر".

وخاطب المحافظ الطلاب قائلًا: "أنتم مستقبل هذا الوطن وقادته ورموزه، وسوف يأتي يوم تتولون فيه القيادة وترفعون الراية كما فعل أجدادكم، فدوركم كبير في الحفاظ على مقدرات الوطن".

وأشار المحافظ إلى أن "العمل الجماعي هو سر القوة، وكلنا قيادة وجيش وشرطة وشعب نعمل من أجل أمن وأمان هذا الوطن، وبالعمل والانضباط والعلم تتخلد مصر في التاريخ".

ووجّه محافظ الدقهلية شكره وتقديره إلى قائد القوات الجوية وقائد المنطقة الشرقية الجوية وقائد قاعدة المنصورة الجوية على حفاوة الاستقبال وإتاحة هذه الزيارة التثقيفية لغرس روح الانتماء لدى الطلاب.

من جانبه، قال اللواء طيار عمرو عطية قائد المنطقة الشرقية الجوية، إن "القوات المسلحة والقوات الجوية هما فخر الدولة المصرية ودرعها الواقي لحماية الأمن القومي، وإن الجاهزية القتالية منهج عمل دائم على مدار الساعة".

وأضاف أن "معركة المنصورة تعد أطول معركة جوية في التاريخ العسكري، إذ استمرت 53 دقيقة متواصلة، ورغم تفوق العدو في العدد والتسليح، حسمها رجالنا بكفاءة وشجاعة، وهو إعجاز يخلد أسماء الأبطال".

واختتم قائد المنطقة الشرقية الجوية كلمته موجهًا حديثه للطلاب: "سعادتي كبيرة بلقائي اليوم بأبنائي داخل أعرق القواعد الجوية في ذكرى النصر، أنتم مستقبل هذا الوطن، وعليكم أن تحملوا رسالة العلم والانضباط والانتماء".

وتضمّن برنامج الزيارة جلسة تعريفية داخل قاعة "14 أكتوبر" لشرح التخطيط لمعركة المنصورة الجوية ودروسها الاستراتيجية، والتعرف على تاريخ القوات الجوية وأدوارها في حماية سماء مصر، إلى جانب حوار مفتوح بين قائد المنطقة الشرقية الجوية ومحافظ الدقهلية مع الطلاب حول قيم الانتماء ومسؤولية الشباب في صناعة المستقبل.