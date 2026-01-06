التأمين الصحي الشامل.. حلم التغطية الكاملة يتحول لواقع بالإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

استعرضت الهيئة العامة للرعاية الصحية حصاد أبرز إنجازاتها بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين.

محافظة الإسماعيلية شهدت تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات الصحية، باعتبارها ثالث محافظات إقليم القناة التي طُبقت بها منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن المرحلة الأولى، حيث حصلت 43 منشأة صحية على الاعتماد وفق درجات الاعتماد المختلفة، طبقًا للمعايير القومية الصادرة عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) والمعترف بها دوليًا، بما يمثل نحو 90% من المنشآت الصحية العاملة بالمحافظة.

الخدمات الطبية والعلاجية تُقدَّم من خلال منشآت صحية تشمل مستشفيات ومراكز ووحدات طبية، تقدم خدمات الرعاية الصحية بمختلف مستوياتها، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين الصحية بكفاءة وجودة.

منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية ترتكز على 66 منشأة صحية، تضم 12 مستشفى، إلى جانب 54 مركزًا ووحدة لطب الأسرة، بما يحقق تقديم خدمات رعاية صحية شاملة ومتكاملة لأبناء المحافظة.

إجمالي تكلفة تطبيق المنظومة بمحافظة الإسماعيلية بلغ نحو 10 مليارات جنيه، وفق الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، مؤكّدًا أن المنظومة تمثل استثمارًا مستدامًا في صحة المواطنين.

التكلفة تشمل تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية، والتجهيزات الطبية وغير الطبية، فضلًا عن تغطية تكاليف التشغيل الأولية، بما يسهم في تقديم خدمات صحية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة العالمية.

منشآت الهيئة بمحافظة الإسماعيلية قدّمت نحو 20 مليون خدمة طبية وعلاجية للمواطنين منذ تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، ما يعكس حجم الاستفادة المجتمعية والإقبال المتزايد على الخدمات الصحية المطورة.

الهيئة أكدت التزامها الكامل بمواصلة تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، دعمًا لتحقيق أهداف الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.